Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Haberler

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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik üretim tesisinde büyük yangın Çevre illerden çağrılan takviye ekipler yangına müdahale ediyor Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı.

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın

Çevre illerden çağrılan takviye ekipler yangına müdahale ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci - 3. Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Mısır 3. Sayfa Haberler

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