Elektrik sobası unutulan konteynır yangın çıkardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde prizde takılı unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşadığı konteynırdan çıkarken elektrik sobasını prizden çekmeyi unuttu. Prizi eriten elektrik sobası, önünde bulunan plastik çamaşır dolabını tutuşturması sonucunda yangın meydana geldi. Yangına ilk başta çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangında konteynır tamamen kullanılamaz hale geldi. - HATAY