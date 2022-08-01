Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler

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Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir'de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eskişehir'de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Hisarönü Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsız girdi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre bisiklet ve elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, apartmandan elinde pazar arabasıyla ve bisikletle çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.

Olayı fark eden apartman sakinlerince polis ekiplerine yapılan ihbar doğrultusunda başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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