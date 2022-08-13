Elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işyerinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işyerinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Yangın büyümeden işyerindeki çalışanlar tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe girişinde bulunan oto yıkama işi yapan işyerinde meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen ufak çaplı yangın işyerindeki çalışanlar tarafından anında müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Olay yerine kontrol amaçlı Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, işyerine gelen elektrik ekipleri işyerinin elektriğini kontrol amaçlı kesti. Yangın maddi hasarla atlatıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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