Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu - Haberler

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Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

Tekirdağ'da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı.

Tekirdağ'da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, evin büyük bir kısmı yandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan kıvılcımların eve sıçraması sebebiyle çıkan yangın mahalleli tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangın sebebiyle yaralanan olmadı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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