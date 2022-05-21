Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Haberler

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Elektrik kabloları bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Arnavutköy'de kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı.

Arnavutköy'de kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Geceyi aydınlatan patlama anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direğindeki kablolar iddiaya göre, kısa devre sonrasında patlamaya başladı. Patlayan elektrik kabloları mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, geceyi aydınlatan patlama anı cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de duruma müdahale etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Patlama, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

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