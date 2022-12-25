Elektrik direğini çalan şüpheliler, polise yakalanacağını anlayınca at arabasını bırakıp atla kaçtı 3. Sayfa Haberleri Elektrik direğini çalan şüpheliler, polise yakalanacağını anlayınca at arabasını bırakıp atla kaçtı Tekirdağ'da elektrik direği ve inşaat malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan iki kadın şüpheli, peşine düşen polis ekibini görünce çaldıkları malzemeler ile at arabasını bırakıp atla olay... Elektrik direğini çalan şüpheliler, polise yakalanacağını anlayınca at arabasını bırakıp atla kaçtı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da elektrik direği ve inşaat malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan iki kadın şüpheli, peşine düşen polis ekibini görünce çaldıkları malzemeler ile at arabasını bırakıp atla olay yerinden kaçtı. Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye Mahallesi mevkilerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen at arabalı şahıslar polisi alarma geçirdi. Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde polis tarafından seyir halindeyken görülen at arabalı iki kadın şüpheli, yakalanacağını anlayınca at arabasını olay yerinde bırakıp atla kaçtı. Çalınan elektrik direği ile yaklaşık 100 kiloluk inşaat demir malzemeler, polis tarafından muhafaza altına alındı. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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