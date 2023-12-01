Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu kontrolden çıkan kamyonet, elektrik direğine çarparak yan yattı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Safranbolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 78 ST 111 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan araçta sürücü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kafası aracın altında sıkışan sürücü için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, aracı kaldırarak altını itfaiye hortumları ile destekledi. AFAD ekiplerinin de desteğiyle kafası sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla alındı. Sürücü M.Ç., bu sırada "Neredeyiz, ne oldu" diye sorarak sigara istemesi ise dikkat çekti.

Sürücü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK