Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu

Kırklareli'nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kablo çalmak için elektrik direğine çıkan S.A., akıma kapıldı. Direğin yanında hareketsiz yatan S.A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.A.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title