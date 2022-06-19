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Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 1 yıllık emeği kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 1 yıllık emeği kül etti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan dolayı çıkan ekin yangını, bir yıllık emekleri küle çevirdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan dolayı çıkan ekin yangını, bir yıllık emekleri küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe köyünde Hacı Özbek'e ait 10 dönümlük tarla içerisinde bulunan elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin çabaları sonucunda alevler başka ekili alana sıçramadan söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Bir kıvılcımla bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirten tarla sahibi Hacı Özbek, aynı noktada geçen yıl da yangın çıktığını belirterek yetkililerden önlem almalarını ve zararını karşılamalarını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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