Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Keçiören'de yer alan Hacıkadın Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title