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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı beldesinde elektrik direğinin tepesinde bir kedinin sesini duyan ve inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yurtbaşı, İtfaiye, Elazığ, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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