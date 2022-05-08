Elektrik direğinde kedi kurtarma operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da elektrik direğinin tepesine çıkan yavru kedi güçlükle kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde elektrik direğinin tepesinde yavru bir kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu kısa sürede TREDAŞ ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, direğe çıkarak yavru kediyi kurtarmaya çalıştı. İnatçı kedi ise bir süre direğin tepesine tutunarak ekiplere zor anlar yaşattı. TREDAŞ ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu direğin tepesindeki kedi olduğu yerden kurtarılarak, koruma altına alındı.