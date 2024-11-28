Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da elektrik direğine çıkan elektrikçi Necati D., akıma kapılarak yanarak can verdi. Olay, organize sanayi bölgesinde gerçekleşti ve itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Elektrik direğinde akıma kapılan şahıs yanarak can verdi

HATAY - Hatay'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi yanarak can verdi.

Olay, Belen ilçesi organize sanayi bölgesinde yaşandı. Hat çekmek için elektrik direğine çıkan elektrikçi Necati D. akıma kapıldı. Kısa sürede yanarak can veren şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi personelleri intikal etti. Elektriğin kapatılmasıyla indirilen şahsın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
img

Konuşulanla söylediği rakam arasında dağlar kadar fark var
img

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? SON DAKİKA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.