Elektrik direği rüzgara dayanamadı - Haberler

Elektrik direği rüzgara dayanamadı Çorum'un Sungurlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği şiddetli rüzgar sonucu kırıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği şiddetli rüzgar sonucu kırıldı. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilrmeye devam ediyor. Bahçelievler mahallesi Kömler mevkiinde elektrik direği hasar gördü. İlçede elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler tekrar elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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