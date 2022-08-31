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Son dakika haberi | Elektrik dağıtım panosundaki art arda meydana gelen patlamalar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Elektrik dağıtım panosundaki art arda meydana gelen patlamalar kamerada Aksaray'da elektrik dağıtım panosunda kısa devre sonucu yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Elektrik dağıtım panosundaki art arda meydana gelen patlamalar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da elektrik dağıtım panosunda kısa devre sonucu yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Art arda onlarca kez yaşanan patlama bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokak'ta bulunan elektrik dağıtım panosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik dağıtım panosunda kısa devre sonucu patlama meydana geldi. Art arda onlarca kez yaşanan patlamalar ve panodan çıkan ateşler çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan patlamalar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar durumu itfaiye ve elektrik arızaya bildirilirken, patlamaların ardından elektrik direğindeki tel koparak yere düştü. Pano içerisindeki tüm sigortalar patladıktan sonra panodan yoğun dumanlar çıktı. Elektrik dağıtım panosundaki patlama ve sesler bir süre sonra kesilirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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