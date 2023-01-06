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Elektrik akımına kapılan usta feci şekilde can verdi

3. Sayfa Haberleri

Batman'da onarım için trafoya çıkan elektrik ustası, yüksek akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Batman'da onarım için trafoya çıkan elektrik ustası, yüksek akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Batman'a bağlı Kaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik ustası Şakir Keskin (55), onarım yapmak için trafoya çıktı. Tamir yaptığı sırada yüksek akıma kapılan Keskin, feci şekilde can verdi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trafonun üzerinden cansız bedeni alınan Şakir Keskin'in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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