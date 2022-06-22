Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden inşaatta meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan elektrikçi, yaralandı.
- Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden inşaatta meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan elektrikçi, yaralandı.
Olay Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Elektrik hattı bağlantısı yapan elektrik Teknisyeni Abdülsamet Ç. (22), çalıştığı sırada akıma kapıldı. Arkadaşlarının kurtardığı işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa