Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaat firmasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaat firmasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işletme içerisinde elektrik çarpması neticesinde yaralanan 24 yaşındaki işçi M.K., mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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