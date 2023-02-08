Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elbistan depreminden geriye yıkılmış binalar kaldı

3. Sayfa Haberleri

Elbistan depreminden geriye yıkılmış binalar kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremden geriye yıkılmış ve hasar görmüş binalar kaldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremden geriye yıkılmış ve hasar görmüş binalar kaldı.

Dün, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği depremin 35. saatinde vatandaşlar toplanma alanlarında bir araya getirildi. Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen Fatih İlkokulu'nda alınan kararlar megafon yardımı ile depremzedelere duyuruluyor. Depremin yanı sıra eksi sıcaklıkta hava koşulları ile mücadele eden Elbistanlılar, devletten ve vatandaşlardan yardımcı olmaları konusunda temennide bulunuyor. 141 bin kişinin yaşadığı ilçede, depremin ardından geriye yıkılmış ve hasar görmüş binaların görüntüsü kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Deprem 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title