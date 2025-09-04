Haberler

Elbistan'da Yangın Kundaklama Nedeniyle Çıktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangının güvenlik kameraları görüntülerine göre kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangının, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kundaklama sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre önceki ay ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında H.D.'ye ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Maddi hasar oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının elektrik aksamdan çıktığı değerlendirilirken binanın güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde şapkalı ve maskeli bir kişinin yanıcı maddeyi daire kapısına dökerek ateşe verdiği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Görüntülerde şahsın elindeki yanıcı maddeyi kapı girişine döktüğü daha sonra ateşe verip uzaklaştığı görüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
