Elbistan'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar paniğe kapılmadan işlerine devam etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde vatandaşlar, paniğe kapılmadan işlerine devam etti.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin merkez üssü ilçelerinden Elbistan'da 4.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panik oluşmadı. Kısa süren deprem sonrası herkes hayatına kaldığı yerden devam etti. İlçede 6 Şubat 2023'ten sonra irili ufaklı depremler meydana geldiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ