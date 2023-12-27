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Elbistan'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.'nin yerini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit etti. Polis belirlenen adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Yakalanan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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