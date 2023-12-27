Elbistan'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.'nin yerini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit etti. Polis belirlenen adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Yakalanan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ