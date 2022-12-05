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Elbise hırsızları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Elbise hırsızları kamerada Balkon ve iş yeri önündeki kıyafetleri çalıp kaçtılar Eskişehir'de, balkon ve iş yeri önünde gerçekleşen 2 ayrı kıyafet hırsızlığı olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elbise hırsızları kamerada

Balkon ve iş yeri önündeki kıyafetleri çalıp kaçtılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, balkon ve iş yeri önünde gerçekleşen 2 ayrı kıyafet hırsızlığı olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Hoşnudiye ve Emek mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, bir evin balkonundan ve bir işyerinin önünden kıyafetler çalındı. Güvenlik kamerasına yakalanan acemi hırsızlar, gözlerine kestirdikleri ürünleri çevreyi kontrol ettikten sonra çalarak kayıplara karıştı.

Balkonda asılı kıyafetlerden birisini çaldı

Emek Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirlenemeyen bir şüpheli kıyafet asılı balkonun önünde bir süre bekleyerek etrafı kolaçan etti. Kendisini izleyen birisinin olmadığından emin olduktan sonra hedefine yönelen şüpheli, balkonda asılı kıyafetlerden birisini çalarak hızla uzaklaştı.

Giyim mağazasının önünden kıyafet çaldılar

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşen olayda ise güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheli ilk önce çevresini kontrol etti. İşyeri sahibinin kendilerini göremeyeceğinden emin olduktan sonra harekete geçen şüpheliler, kapı önündeki stantta asılı bulunan ürünleri çalarak hızla uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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