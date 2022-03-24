Elbise dolabından 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

ADANA (İHA) - Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında elbise dolabında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, ruhsatsız tabanca ticareti yapıldığı öne sürülen eve baskın yaptı. Yapılan baskında elbise dolabında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sorgusunun ardından adliyeye sek edildi. - ADANA