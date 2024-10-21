Elazığ ve Tunceli'de Şiddetli Fırtına Feribot Seferlerini Durdurdu

Elazığ ve Tunceli'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri durduruldu.

Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına, kara ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durduruldu. Fırtınanın dinmesinin ardından feribot ulaşımının yeniden başlayacağı kaydedildi. - TUNCELİ