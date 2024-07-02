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Elazığ ve Bölgesi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Bölgede parçalı bulutlu havanın yanı sıra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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