Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bin 345 adet uyuşturucu hap ve 104,24 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bin 345 adet uyuşturucu hap ve 104,24 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, bin 345 adet Extacy hap ile 104,24 gram Kokain maddesi ele geçirildi.

Olaya karışan şüpheliler hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ