Elazığ polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 16 ekip ve 32 personel ile Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Balakgazi Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Arif Nihat Asya Ortaokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu okul önü ve çevresinde şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Çocukların güvenliği açısından uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ