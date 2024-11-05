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Elazığ Jandarması Uyuşturucuya Karşı Bilinçlendirme Çalışması Başlattı

Elazığ Jandarması Uyuşturucuya Karşı Bilinçlendirme Çalışması Başlattı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında billboardlara yerleştirdiği mesajlarla vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek için anlamlı çalışma yaptı. Bu çerçevede ekipler, kent genelindeki billboardlara, 'Geleceğini uyuşturma, geleceğini zehirleme ve uyuşturucu varsa hayat yok' yazılı grafikler yerleştirildi. Billboardlar, görselleri ve verdiği mesaj ile büyük dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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