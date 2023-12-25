Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yüzeyde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00: 22'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ