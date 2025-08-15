Elazığ'ın Sakabaşı Köyünde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Sakabaşı köyünde çıkan örtü yangını, köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sakabaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri ve ekiplerin müdahelesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı ağaçlarında zarar gördüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
