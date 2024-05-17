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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde eylem yasağı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 gün süreyle her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla gelen şahıs ve araçların ilçe sınırına girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 gün süreyle her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilçe sınırına girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2014 yılında gerçekleşen ve '6-8 Ekim Olayları' olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16.05.2024 tarihinde yapıldığından terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildiğinden; ilimiz Karakoçan ilçesinde açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer il ve ilçelerden Karakoçan ilçe sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) Karakoçan Mülki İdare Amirliği sınırları içerisinde, 16.05.2024 günü saat 17.00'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karakoçan Elazığ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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