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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

7 Aralık 2023 22:48 Son Güncelleme: 22:50 Abone Ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.24'de merkez üssü Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.