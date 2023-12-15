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Elazığ İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle sinemada buluştu

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Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi. Milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıklarının arttırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen sinema etkinliğine katılan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 350 öğrenciyle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi.

Milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıklarının arttırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen sinema etkinliğine katılan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gençlik Elazığ Haberler

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