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Elazığ haberleri! Elazığ'da vahşet: Köpeği yakıp cansız bedenini tarlaya attılar

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberleri! Elazığ'da vahşet: Köpeği yakıp cansız bedenini tarlaya attılar

Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaktıkları köpeği tarlaya attı.

Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaktıkları köpeği tarlaya attı.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde yaşandı. İddiaya göre, bir buçuk ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir köpek yakılarak öldürüldü. Yanmış haldeki köpeği gören vatandaşlar, "Bu bir vahşet. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Şahıslar kanun önüne çıkarılmalı ve cezalarını çekmeli" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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