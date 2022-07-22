Elazığ haberleri... Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Elazığ haberleri... Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ haberleri... Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ haber: Elazığ ile Tunceli Pertek karayolunda kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ ile Tunceli Pertek karayolunda kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Tunceli Pertek karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Pertek arası sefer yapan 62 AG 900 plakalı minibüs ile 23 HE 653 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Elazığ 3. Sayfa Haberler

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