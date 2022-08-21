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Elazığ haberleri | Elazığ'da iki aile arası kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ haberleri | Elazığ'da iki aile arası kavga: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile bireyleri karşılaştı. Kısa sürede çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi pompalı tüfek, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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