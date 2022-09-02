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Elazığ haberleri! Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberleri! Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da çatı onarımı yapıldığı sırada alev alan tüpü söndürmek isteyen işçi, tüpün üstüne atladı.

Elazığ'da çatı onarımı yapıldığı sırada alev alan tüpü söndürmek isteyen işçi, tüpün üstüne atladı. Yangını söndüremeyen işçi, tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı. Valilik otopark bölümüne kadar gelen alevli tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar, yanan tüpün patlamadan söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda çatısı yanan binada yenileme çalışması yapıldığı sırada sanayi tipi tüplerden biri alev aldı. Çatıda bulunan işçi panikle tüpün üzerine atlayarak alevi söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan işçi, alev alan tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı. Yuvarlanan ve alev almaya devam eden tüp, Elazığ Valiliği otopark girişi yakınlarında durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından alev alan tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tüpün patlamadan söndürülmesi ile çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yanan tüpün üzerine atlayan ve vücudunda yanıklar oluşan işçi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler

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