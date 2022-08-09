Elazığ haberleri... Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi Edinilen Elazığ haberine göre Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Elazığ iline kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlanarak A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 648 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

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