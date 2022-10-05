Elazığ haberleri | Elazığ'da 4'üncü kattan düşen kadın yaralandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da 4'üncü kattan düşen kadın yaralandı Elazığ'da bir binanın 4'üncü katından düşen genç kadın yaralandı. Elazığ'da 4'üncü kattan düşen kadın yaralandı ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın 4'üncü katından düşen genç kadın yaralandı. Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki İ.B., 4. katın camından aşağı düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Elazığ 3. Sayfa Haberler

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