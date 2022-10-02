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Elazığ haberi... Maden sahasındaki konteyner yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi... Maden sahasındaki konteyner yangını korkuttu

Elazığ 3. sayfa haberi: Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum Yaylası maden sahasında bulunan konteynerda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum Yaylası maden sahasında bulunan konteynerda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çevresi ormanlık alan olan konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konteynerda maddi hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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