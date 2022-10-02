Elazığ haberi... Maden sahasındaki konteyner yangını korkuttu 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi: Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum Yaylası maden sahasında bulunan konteynerda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum Yaylası maden sahasında bulunan konteynerda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, çevresi ormanlık alan olan konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynerda maddi hasar oluştu. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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