Elazığ haberi | Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberi... Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce telefon dolandırıcılarına yönelik 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği belirtildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ haberi | Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.