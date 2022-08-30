Elazığ haberi | Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi 3. Sayfa Haberleri Elazığ haber... Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Dr. Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren tarafından rütbe terfi alan personele yeni rütbeleri takıldı. Törene Vali Dr. Ömer Toraman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, personeller ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ haberi | Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.