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Elazığ haberi | Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi | Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi

Elazığ haber... Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Dr. Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren tarafından rütbe terfi alan personele yeni rütbeleri takıldı. Törene Vali Dr. Ömer Toraman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, personeller ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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