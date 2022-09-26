Elazığ haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli C.Y.'nin evine dedektör köpeği 'Nina' yardımıyla operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 parça halinde 206.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli C.Y. bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.