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Elazığ haberi | Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi | Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı

Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ'da her biri hakkında birden fazla suç kaydı bulunan 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Elazığ'da her biri hakkında birden fazla suç kaydı bulunan 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili olarak durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 16 suç kaydı bulunan E.A., 22 suç kaydı bulunan F.G., 8 suç kaydı bulunan Ö.K. ve 2 suç kaydı bulunan H.İ. çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden E.A.'nın 24 Ağustosta iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan firari olarak arandığı tespit edildi.

Hırsızlık şüphelisi 4 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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