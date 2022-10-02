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Elazığ haberi | Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi | Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ 3. sayfa haberine göre Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LC 168 plakalı hafif ticari araç ile 38 YE 533 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç devrilirken, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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