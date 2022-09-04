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Elazığ haber... Elazığ'da korkutan odunluk yangını

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberine göre Elazığ'da korkutan odunluk yangınıELAZIĞ Elazığ'da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ'da korkutan odunluk yangını

ELAZIĞ Elazığ'da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri binayı sarmak üzere olan alevleri, kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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