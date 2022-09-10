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Elazığ haberi: Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi: Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ yerel 3. sayfa haberine göre Elazığ'da hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri açıktan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemelerde hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, açıktan hırsızlık-mala zarar verme olayında şüpheli olduğu tespit edilen U.G. (36) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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