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Elazığ haberleri! Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı. Gece yarısı yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 01.00-03.00 saatleri arasında 20 ekip ve 52 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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